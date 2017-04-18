（中央社記者郭朝河吉隆坡2017年4月18日專電）為推動「新南向政策」城市交流，台中市議會秘書長張世禎於11日至14日率團20人訪問馬來西亞，並由駐馬代表章計平陪同參訪大馬政府機構進行市政交流。



駐馬代表處今天發表聲明說，拜訪團於11日抵達大馬後，就獲得章計平熱烈接待，拜訪團也走訪被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的麻六甲古城區，考察古城的文化保存工作，並就如何將電影拍攝與觀光產業結合，促進當地產業發展等議題進行瞭解，並於14日結束所有訪馬行程返抵台灣，在馬考察圓滿順利。



同時，章計平於13日與拜訪團在代表處進行座談，前者先就台馬雙邊關係向張世禎說明，另表示中華民國政府目前積極推動「新南向政策」，希望在經貿合作、人才交流、資源共享以及區域鏈結等4大面向與東協、南亞及紐澳等18個國家建構新型夥伴關係。



章計平也強調，目前台灣與大馬首重人才交流，依據教育部統計，105學年度共有1萬6051位大馬學生在台求學，較104學年度年的1萬4942人，增加1109人，計成長7.42%。



張世禎也對章計平的熱情接待表達感謝，續說明台中市議會利用休會期間來馬考察，市長林佳龍對於與東南亞國家建立關係相當重視，林佳龍曾率團赴越南及新加坡訪問，但尚未訪馬國。



他表示此次考察結束返台後，將會親自向林佳龍說明訪馬見聞，並建議他親自率團來馬訪問，加強拓展與馬國的城市外交。同時，台中市目前積極推動清泉崗國際機場增加國際航線，除現在已有與日本、韓國及越南等的直飛航班，希望未來有機會能開拓台中市與大馬的直飛班機。