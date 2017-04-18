（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國大陸重慶市發生一起家庭悲劇，1名少年因為向祖父母要錢不成而在家裡放火，結果燒死祖父母。



根據澎湃新聞網今天的報導，本月12日凌晨2時許，重慶萬州區青羊宮路107號1個住房發生火災，80歲的戶主秦倫及其75歲妻子趙素被困家中死亡。



重慶市公安局萬州區分局通報，死者是吸入大量有毒有害氣體死亡。



經調查，火災是人為縱火引發，死者19歲的孫子秦強有重大犯案嫌疑，事發後被捕。



報導表示，秦強在警方審訊中供認，因為向爺爺奶奶要錢不成發生爭吵，他把家中儲物室點燃後逃離現場。



報導指出，有人說秦強是因為吸毒才找老人要錢。



據報導，這起孫子放火燒死祖父母的悲劇在當引起討論，外界特別關注秦強經歷了一個怎樣的人生。



報導引述秦強的母親鄒香說，丈夫10年前去世，秦強是家裡小輩中唯一的男孩，爺爺奶奶一直把他當寶。



兒子去年中等專業學校畢業後經常在外面和同學玩，但性格單純，他和同學只是正常玩耍並不是混社會。



對秦強的管教，鄒香一直以說教為主。她說，兒子特別聽話，也挺懂事。



但她說，曾從秦強那裡搜出了一些英文名字、黑色外包裝、每一板只有一顆的深色藥丸。對於這些藥丸是否是毒品，她說不清楚。1060418