（中央社記者邱國強北京18日電）中國大陸吉林大學國際政治系教授王生表示，北韓在「太陽節」舉行閱兵並邀各國記者前往採訪，顯示北韓感受到了外部壓力，做了一些「朝鮮（北韓）式的讓步」，沒有觸碰紅線。



中新網報導，王生認為，北韓近期恢復設立「最高外交委員會」，從人員構成來看，是從對南韓、美國的外交方向設置的，也顯示北韓在壓力下有所妥協。



王生說，另一方面，北韓卻擔憂自己讓步後，美國與南韓能否有所回應，特別是關切美國副總統彭斯的亞太之行。因此，北韓在閱兵後第2天就試射飛彈，也是這種矛盾心態的產物。



中共中央黨校國際戰略研究所教授、北韓問題專家張璉瑰分析，美國已對北韓做好兩手準備，就和平解決朝鮮半島問題進行「最後的努力」。如果努力無效，川普政府將採取「必要措施」，促使朝鮮半島無核化。



張璉瑰指出，川普的措施「怎麼做、什麼時候做」，還不好判斷。但值得探究的是，無論採取何種手段，川普政府的優先目標，都是保證「美國在亞太地區的存在」政策，能保持優勢。



王生則認為，朝鮮半島問題上，妥協不能是單方面進行的，如果一方退一步，另一方得寸進尺，局勢不會有緩和的餘地。1060418