路透社報導，越南首都河內(Hanoi)近日傳出民眾抗議土地徵收，挾持包括員警在內30名人質事件。參與協商的一名律師17日晚間表示，抗議者已釋放15日抗議升溫時挾持的半數人質。

河內郊區美德縣(My Duc)的居民指控地方當局，為了一項電信計畫徵收土地，卻未給予適當補償。地方政府則表示，居民並非土地擁有者，抗議屬違法行為，並逮捕4名居民。

美德縣居民於是挾持警方與其他官員作為人質，要求釋放被捕者。代表居民的律師陳武海(Tran Vu Hai，音譯)說，目前所有居民都已被當局釋放，居民也已釋放半數人質。

土地爭議在越南實屬常見，美德縣土地爭議更是已持續多年。但在對異議容忍度很低的共產越南，居民挾持官員做人質的事件還是很罕見。