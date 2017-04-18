越南土地徵收釀抗議 居民釋放部分人質中央廣播電台 (2017-04-18 12:21)
路透社報導，越南首都河內(Hanoi)近日傳出民眾抗議土地徵收，挾持包括員警在內30名人質事件。參與協商的一名律師17日晚間表示，抗議者已釋放15日抗議升溫時挾持的半數人質。
河內郊區美德縣(My Duc)的居民指控地方當局，為了一項電信計畫徵收土地，卻未給予適當補償。地方政府則表示，居民並非土地擁有者，抗議屬違法行為，並逮捕4名居民。
美德縣居民於是挾持警方與其他官員作為人質，要求釋放被捕者。代表居民的律師陳武海(Tran Vu Hai，音譯)說，目前所有居民都已被當局釋放，居民也已釋放半數人質。
土地爭議在越南實屬常見，美德縣土地爭議更是已持續多年。但在對異議容忍度很低的共產越南，居民挾持官員做人質的事件還是很罕見。
關鍵字：
上一則：藍委：鐵幕國會民主恥辱
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
izumi 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321．mini 折疊式 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．國際牌 燙睫毛器．電燙睫毛器．kai 燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．電動 燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．貝印 燙睫毛器．燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．燙睫毛器 電熱睫毛．日立 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器
本報社評--民進黨政府以為化粧可以遮三醜？【中央網路報】
癮君子荷包失血 每包菸將漲20元【NOWnews今日新聞】
本報透視集--年金改革持久戰【中央網路報】
本報透視集--蔡政府對外經貿戰略失敗【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》