藍委：鐵幕國會民主恥辱中央社 (2017-04-18 12:50)
立法院19日審查公務人員退休撫卹法草案，為防止抗議民眾，立院周邊架起重重拒馬與蛇籠，國民黨立委18日上午穿過重重拒馬開記者會，高喊鐵幕國會民主恥辱。中央社記者謝佳璋攝 106年4月18日
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