立法院周邊架起重重拒馬與蛇籠，將立法院團團圍住。國民黨立法院黨團18日在架滿拒馬、蛇籠的立法院外舉行記者會，並在蛇籠上掛上肉、小黃瓜等，要讓大家知道蛇籠上刀片的鋒利。中央社記者謝佳璋攝 106年4月18日