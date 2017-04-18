國民黨立院黨團總召廖國棟（左）18日為抗議立法院外層層的拒馬與蛇籠，欲將象徵軍公教的木偶掛上蛇籠時，不慎遭鐵片割傷，他說，輕輕碰觸蛇籠就傷到了，這刀片真的非常鋒利可怕。中央社記者謝佳璋攝 106年4月18日