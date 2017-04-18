郝龍斌為自己加油打氣中央社 (2017-04-18 12:50)
國民黨副主席郝龍斌（前左2起）18日由台北市議會議長吳碧珠及立委與支持者陪同，到國民黨中央黨部，登記參選國民黨主席，入場前造勢為自己加油打氣。中央社記者施宗暉攝 106年4月18日
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