吳敦義為自己加油打氣中央社 (2017-04-18 12:50)
前副總統吳敦義（前中）18日由前總統府秘書長曾永權與支持者陪同，到國民黨中央黨部，登記參選國民黨主席，進場前呼口號造勢為自己加油打氣。中央社記者施宗暉攝 106年4月18日
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