年金改革陳抗立院周遭交管 警籲改道行駛中央社 (2017-04-18 12:50)
台北市警察局表示，監督年金改革行動聯盟18日起至23日發起「年金改革陳情」活動，並針對立法院周遭道路進行交管，也呼籲用路人改道行駛。（警方提供）中央社記者游凱翔傳真 106年4月18日
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