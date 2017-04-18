陸委會主委張小月（前排左三）18日出席「兩岸交流30週年－台商張老師回顧暨展望座談會」的台商張老師授證典禮，與台商張老師們合影，肯定他們提供台商專業的稅務及法律服務。中央社記者張淑伶攝 106年4月18日