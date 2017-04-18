廖國棟在蛇籠上掛木偶 手指不慎割傷中央社 (2017-04-18 12:50)
國民黨立院黨團總召廖國棟（前）18日為抗議立法院外層層的拒馬與蛇籠，欲將象徵軍公教的木偶掛上蛇籠時，手指不慎遭鐵片割傷，他說，輕輕碰觸蛇籠就傷到了，這刀片真的非常鋒利可怕。中央社記者劉冠廷攝 106年4月18日
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