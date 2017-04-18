副總統與伍錦霖交換意見中央社 (2017-04-18 12:50)
總統府18日舉行「新任考試院副院長，行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，副總統陳建仁（前左）、考試院長伍錦霖（前右）出席與會，會前兩人相互握手、短暫交換意見。中央社記者裴禛攝 106年4月18日
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