總統府18日舉行「新任考試院副院長，行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，副總統陳建仁（前左）、考試院長伍錦霖（前右）出席與會，會前兩人相互握手、短暫交換意見。中央社記者裴禛攝 106年4月18日