日媒問台美軍事交流 國防部保持低調中央社 (2017-04-18 12:50)
國防部發言人陳中吉（圖）18日在國防部記者會宣布，國軍將在5月舉行「漢光33號演習」，對於日媒提問台灣與美國軍事交流相關內容，陳中吉表示，不方便說明。中央社記者王飛華攝 106年4月18日
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