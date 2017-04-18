籃網無緣季後賽 林書豪預告暑假亞洲行中央社 (2017-04-18 12:19)
（中央社記者李晉緯台北18日綜合報導）NBA籃網隊今年無緣季後賽，賽季提前結束的台裔好手林書豪今天發出短片，預告暑假將到亞洲與球迷見面的消息。
美國職籃（NBA）季後賽如火如荼進行中，布魯克林籃網隊與季後賽無緣，全隊也提前就入休假模式。
籃網陣中後衛林書豪，本季平均每場比賽上場24.5分鐘，可拿下14.5分、5.1助攻、3.8籃板、1.2抄截。
但林書豪受傷勢影響，整季只打36場比賽，籃網戰績也因此欠佳，整季只有20勝62敗，在東區甚至整個聯盟墊底。
提前開始休假，林書豪的腳步卻沒停下，今天他的LINE帳號發出訊息表示，「最想跟你們說的兩個字：感謝，還有，我今年的亞洲行也有新的進度，想到可以跟你見面我就很開心」。
林書豪也貼出影片，他在短片中說道，「今年沒有打得很好，表現比較差，但我知道我們明年會比較強、打得會比較好」。
林書豪也在短片中提到，「我想跟你們說，謝謝，我今年7月、8月會到亞洲，很開心能到那裡跟你們見面，跟你們聊天，辦不同的活動，我們7、8月見」。1060418
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【GUCCI】經典GG LOGO緹花布黑紅黑蝴蝶結織帶漁夫帽(L-黑12
- 【YUDA】英式舒眠 機能型 3.5尺單人 硬式床墊 彈簧床墊 硬
- agnes b. 自由的主題時尚腕錶(BH8029X1)-白x藍/36mm
- 【Dolly】幸福花語冰種翡翠鑽戒(優雅玫瑰金)
- PolarStar 寬版兩用舒適睡袋- 藍 P15724
- 【agnes b.】藝術之都 BH8040X1 時尚不鏽鋼腕錶(40mm/VJ21-
- PLAYBOY- Kaleidoscope 萬花筒系列 托特包-礦物藍
- Keeley Ann簡極大方OL素面精緻鑽舒適高跟鞋(桃紅色-Ann系列
- 《台塑生醫》Dr’s Formula撫紋肌緊緻面膜24入組(藍銅肽*12
- 【惠生研】Pro-U 益菌優-鈣添加 60包/盒 三入組(蔡英傑教授
歷史上的今天-大樂透04月19日開獎號碼匯總【北京新浪網】
羽聯超級賽戴資穎狂斬5連冠 百萬獎金進帳可嗨了【北京新浪網】
韓SG杯混雙開賽 朴廷桓和俞俐均組「國際搭檔」【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月17日開獎號碼匯總【北京新浪網】
重磅！NBA風塵四俠有人出軌 還把人肚子搞大了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》