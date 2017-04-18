（中央社記者李晉緯台北18日綜合報導）NBA籃網隊今年無緣季後賽，賽季提前結束的台裔好手林書豪今天發出短片，預告暑假將到亞洲與球迷見面的消息。



美國職籃（NBA）季後賽如火如荼進行中，布魯克林籃網隊與季後賽無緣，全隊也提前就入休假模式。



籃網陣中後衛林書豪，本季平均每場比賽上場24.5分鐘，可拿下14.5分、5.1助攻、3.8籃板、1.2抄截。



但林書豪受傷勢影響，整季只打36場比賽，籃網戰績也因此欠佳，整季只有20勝62敗，在東區甚至整個聯盟墊底。



提前開始休假，林書豪的腳步卻沒停下，今天他的LINE帳號發出訊息表示，「最想跟你們說的兩個字：感謝，還有，我今年的亞洲行也有新的進度，想到可以跟你見面我就很開心」。



林書豪也貼出影片，他在短片中說道，「今年沒有打得很好，表現比較差，但我知道我們明年會比較強、打得會比較好」。



林書豪也在短片中提到，「我想跟你們說，謝謝，我今年7月、8月會到亞洲，很開心能到那裡跟你們見面，跟你們聊天，辦不同的活動，我們7、8月見」。1060418