台灣又多了一位籃球好手登上美國大學籃球第一級殿堂，來自金華國中的後衛王律翔，今天在自己個人臉書上，宣布即將就讀美國大學男籃第一級的緬因大學，王律翔也是繼吳永盛、陳盈駿後，第3位挑戰美國大學男籃第一級的台灣球員。

同樣畢業於金華國中的王律翔，或許沒有吳永盛名氣來得大，但國中聯賽拿下冠軍後，隨即赴美挑戰籃球夢，經過4年的努力，終於如願以償的加入美國籃球第一級的學校。

王律翔在個人臉書上，除了分享個人的喜悅之外，也分享了自己4年來的心路歷程，他表示自己一開始並不被大家看好，而且必須從得分後衛轉打控球，經歷許多挫折與失敗後，終於如願以償，不管大家是不是放棄你，絕對不能否定自己。

王律翔過去是一名左撇子得分後衛，身高有183公分的他轉型打控球後衛，過程絕對比大家想像的還要來得艱辛，但今天終於獲得緬因大學的肯定，期盼他能在美國大學籃壇發光發熱。