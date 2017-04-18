▲2013年漢光29號演習，M60A3戰車澎湖火力展示。（資料圖／記者呂炯昌攝影）

國軍年度重大演訓漢光33號演習將於5月登場，規劃5月22至26日舉行實兵實彈演練，蔡英文總統5月25日也將前往澎湖視導操演。三軍反登陸操演中，將由陸戰隊扮演假想敵，從澎湖山水海灘搶灘登陸，這將是繼1997年「成功操演」後，陸戰隊首度重回澎湖演練兩棲登陸作戰。

國防部18日例行記者會說明「國軍106年漢光33號演習規劃」，作計室聯合作戰處副處長陳俊男上校表示，規劃於5月1至5日在國防部聯合作戰指揮中心，運用聯合戰區兵棋系統，由國防大學擔任攻擊軍，依作戰進程，誘導國軍按聯合防空、聯合截擊、聯合國土防衛等接戰程序，採24小時連續推演方式實施，置重點於戰力保存、聯合情監偵運用、聯合反封鎖及聯合反登陸作戰等課目，以檢討行動方案之適切性，完備各項作戰計畫。

實兵演練規劃執行為5月22至26日，依「時間短、規模大、兵力小」之原則，模擬攻擊軍由演訓轉作戰，三軍部隊採「全員全裝、局部實彈」方式，實施5天4夜連續之攻防對抗演練，並按作戰進程，結合年度三軍聯合作戰演訓，驗證基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、聯合資電作戰、戰後戰力重整等課目，以強化戰備整備與聯合作戰訓練成效。

實兵實彈演練為仿真戰場景況，由海軍陸戰隊模擬攻擊軍實施突擊登陸，第一作戰區（澎湖）依「全民防衛作戰」理念，運用民、物力資源，遂行「島嶼防衛作戰」。為持續檢測新式武器聯合作戰效能，規劃海軍主戰艦及兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場景況；陸軍各型直升機及多管火箭等各式火砲，聯合空軍各型戰機實施「聯合反登陸作戰」實彈操演，以蒐整作戰參數及研修新興兵力戰術戰法。

5月25日於澎湖山水海灘實施三軍聯合反登陸作戰操演，預計將邀請蔡英文校閱，這是2013年漢光29號演習後，三軍統帥再度蒞臨澎湖親自校閱漢光演習。