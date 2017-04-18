拒馬蛇籠出動 國民黨批蔡蠻橫硬幹NOWnews今日新聞 (2017-04-18 12:14)
國民黨文傳會副主委洪孟楷18日召開記者會表示，一年前，蔡英文和民進黨過半席次的立法委員在民眾的歡呼和支持下風光上台！一年後不到，卻用雙層、加厚、擴大範圍鐵拒馬來面對民眾。這是何等諷刺，民進黨所謂的「人民的立法院」，民已經沒有人民的存在，全國人民只會留下蔡政府是蠻硬幹到底的印象。
立法院19日將審查年金改革修正案，監督年金改革行動聯盟發出動員令，18日起將夜宿包圍立法院，立法院則從上周六14日開始就大規模使用拒馬、蛇籠將立院包圍得水洩不通。
洪孟楷強調，站在支持正確改革的立場上，國民黨的態度非常清楚，就是要執政者負起責任，妥善溝通。因此於昨天國民黨團已經依照憲法增修條文賦予國會的權限，提案要求總統到國會來做報告，這是給蔡英文總統的橄欖枝，如果蔡總統心中還有一絲人民、如果民進黨是真心想改革，請接受國民黨要求，讓我國首次民選總統站上最高民意機關立法院，真心的說明清楚，為何今年夏天前一定要粗暴地推動年金改革？
洪孟楷舉例說，過往前總統馬英九曾有兩次提出赴往國情報告的要求，時任民進黨主席的蔡英文分別說「視民意而定」、又說馬總統「並無誠意與民眾溝通」。那現在有那麼多民眾要上街頭，這樣的民意聽不到嗎？而過往的馬前總統提出國會報告都被你酸沒誠意溝通了，那麼現在連接受都不敢接受的蔡英文，更是「不願跟民眾溝通」、「不想跟民眾溝通」、「不削跟民眾溝通」了！
洪孟楷表示，如果今明兩天，因為民進黨和蔡英文的決策而有任何的流血衝突、民眾訴求沒被聽見而擦槍走火的抗爭，則執政黨要負完全責任，因為撕裂台灣族群、造成對立、破壞國家對人民的信諾。這些責任，由民進黨負完全責任。
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