主席選舉連署書21日審查完竣 只公布是否通過門檻NOWnews今日新聞 (2017-04-18 12:15)
國民黨主席選舉在17、18兩日進行登記，預計六位參選人都會完成登記作業，截至18日中午為止，已經有前立委潘維剛、前副總統吳敦義與國民黨副主席郝龍斌三人提交連署書，並完成登記，根據黨中央作業時程，18日收完六位參選人連署書後，將在21日完成檢查作業。
國民黨主席參選人需繳交1萬3322份的合格黨員連署書才能通過審查，才能成為正式黨主席候選人，目前根據國民黨統計數據具有投票與連署資格的合格黨員數量近46萬人。
目前已經完成登記作業的潘、吳、郝三人，提交的連署書就已經突破44萬大關，顯然有重複連署的狀況，依照黨中央的審查方式，只要有發現重複連署一律作廢，連署書中必要資訊，如地址、電話、身分證字號等未完成填寫，也不納入合格連署範圍之中。
不過21日黨中央審查連署書完畢後，只會公布各參選人是否通過1萬3322份的門檻，而不會公布各參選人最終有效的連署書數量。
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