▲對於行政院發言人徐國勇表示，年改法案決定不再召開公聽會，國民黨立院黨團書記長王育敏18日痛批，「請問行政院發言人什麼時候可以代表立法院發言？」（圖／記者邱明玉攝,2017.4.18）

立法院19日將審理年金改革相關法案，行政院發言人徐國勇昨表示，年改法案決定不再召開公聽會，盼本周完成「公務人員退休撫恤草案」委員會審查，最遲下周完成。對此，國民黨立院黨團書記長王育敏今（18）日痛批，「請問行政院發言人什麼時候可以代表立法院發言？」 她並要求行政院長林全出面道歉，「立法院不接受行政院下指導棋」。

對於國民黨要求，年金改革要再多開公聽會，徐國勇表示，年金改革至今已開過20場公聽會、4場分區座談會議及國是會議，已是匯集各方意見，不需再多辦公聽會了。

對此，王育敏說，蔡政府今天是用霸權的心態來溝通，只有達到它想要的目的而已，完全不聽軍公教朋友的聲音，最離譜的是看到徐國勇竟然可以出面說，立法院不需要再開公聽會了，「請問行政院發言人什麼時候可以代表立法院發言」？

王育敏指出，憲政規範五權分立的架構，行政院正在侵害立法權，民進黨立委六十幾席，顯然是太多了，他們自我矮化，放棄監督行政院的權力，竟然還附和，淪為行政院的立法局。

王育敏表示，看到民進黨上下一氣，逕行決定說，明天的司委會不用再召開公聽會了，這真的是豈有此理，要求林全出面道歉，為什麼行政院可以代表立法院發言決定？立法院不接受行政院下指導棋，請回到憲法精神，不然違憲的大帽子，民進黨脫也脫不掉。

對於立法院被層層拒馬包圍，王育敏痛批，今天可以說是台灣民主史上最恥辱的一天，大家看到人民的國會，立法院現在變成什麼樣子？這是史無前例，立法院被層層的刀片蛇籠、拒馬團團圍住。

王育敏指出，蔡英文政府嚴重傷害台灣的民主，讓台灣的民主蒙羞，要求蔡總統出來道歉，「為什麼在妳的執政底下，台灣民主這麼嚴重倒退，回到威權時代，這在世界各國非常罕見的」。

王育敏說，沒有看過人民的國會，變的跟監獄牢籠一樣，把立委整個困住在立法院，用刀片蛇籠對向台灣人民、軍公教朋友，希望台灣人民記住這個畫面，記住這一天。