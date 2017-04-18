立法院明將審議年金法案，18日「夜宿圍城」抗議活動先行登場，警方層層拒馬蛇籠警戒，民眾觀感不佳，立法院祕書長林志嘉受訪表示，根據警方情資顯示，反年金改革團體恐出現街頭煙霧彈、人員肢體受傷等情事，且有數百名受過專業訓練的特訓人員參與，警方不敢掉以輕心。

林志嘉轉述立法院長蘇嘉全談話表示，維安部署分院內與院外，院內部分由已表明不能架設蛇籠、拒馬，這是立法院長可以處理；院外部分，由台北市政府負責、警政署督導。

林志嘉指出，蘇嘉全向國民黨團幹部說明，希望國民黨團努力說服抗爭團體降低抗爭層級，如果抗爭團體願意承諾平和理性、不衝撞表達訴求，願意向警政署溝通降低維安層級，雙方各自努力，但至目前為止，沒接到國民黨團電話，顯示未獲承諾。

林志嘉說，昨天下午警政署長陳國恩前來立法院向蘇嘉全報告目前所掌握的情資，包括對人員的傷害、準備煙霧彈等抗爭手段，比上次329陳抗更為激烈。而這次的陳抗團體多數成員不乏是受過專業訓練的退休軍警人士，因此警方不敢小覷、低估，並進行相關維安作業。

林志嘉進一步說明，年金改革的陳抗對象與318學運的學生、年輕人不同，當時採隔開策略，而這次維安部署策略採取「擴大縱深、減少接觸」，因為一旦接觸必定會有人受傷。以329陳抗活動而言，警方有22人受傷，經過329活動後，警方評估維安部署應有縱深隔離、減少肢體接觸，以避免衝突。

林志嘉表示，329的陳抗人數為1000多人，這次陳抗活動的人數更大於329陳抗活動，且人數還繼續增加中，加上有受過專業訓練的人數高達數百員。此外，上次329陳抗團體曾要求警方降低維安層級，結果仍造成有22名員警受傷，因此警方不敢掉以輕心，立法院如果沒有陳抗團體的承諾，也只能尊重警方的專業考量，不敢要求降低維安層級，畢竟昨天國民黨團幹部也不能保障降低維安層級後，抗爭團體可以理性表達訴求。