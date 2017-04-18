（中央社台北18日電）中國大陸外交部長王毅今天宣布，「一帶一路」國際合作高峰論壇預定14至15日在北京舉行，中國大陸國家主席習近平主席將出席高峰論壇開幕典禮，並主持領袖圓桌峰會。



大陸央視新聞今天報導了上述消息。



報導說，應習近平邀請，28個國家的元首和政府領袖確認將出席論壇，這些國家包括阿根廷、白俄羅斯、智利、捷克、印尼、哈薩克、肯亞、寮國、菲律賓、俄羅斯、瑞士、土耳其、烏茲別克、越南、柬埔寨。



還有衣索比亞、斐濟、希臘、匈牙利、義大利、馬來西亞、蒙古、緬甸、巴基斯坦、波蘭、塞爾維亞、西班牙、斯里蘭卡等國家。1060418