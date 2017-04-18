彰化建捷運引熱議 魏明谷：有需求中央社 (2017-04-18 12:12)
（中央社記者吳哲豪彰化縣18日電）總統蔡英文宣布彰化要蓋捷運引發爭議，彰化縣長魏明谷親自回應說，面對即將進入高齡社會，對捷運系統等大眾交通工具有需求。
總統蔡英文上週來到彰化縣參加縣政府舉辦的綠能招商成果發表會，蔡總統致詞時除強調發展綠能的重要性外，也提及彰化縣即將有捷運，原有的台中捷運綠線原本只有到高鐵台中站，將延伸到彰化市，計劃已列入行政院的前瞻基礎建設計畫。
彰化將興建捷運的消息傳開，引發網友的熱議，有人認為政府花大錢建設將成為蚊子建設，也有人認為是為了選舉，不過也有彰化人在批踢踢網頁發言指稱，許多人經常在彰化、台中兩縣市通勤，興建捷運有其必要性。
面對來自各方的批評質疑以及支持的聲音，彰化縣長魏明谷今天親自回應說，他認為彰化縣需要捷運，而需要的原因在於台灣即將進入高齡社會，很多老人家出門開車騎車不方便，像是捷運等大眾交通工具的需求有其必要。
魏明谷表示，是否需要交通建設要看人口數而定，彰化市的人口數多，除了台鐵之外，有需要另一條軌道來往台中，至於捷運是否要延伸到鹿港，他持保留態度，可以改成興建輕軌，吸引觀光客來到鹿港觀光，促進地方繁榮。1060418
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