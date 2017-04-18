（中央社記者邱國強北京18日電）德國媒體17日報導，德國黑森州（Hessen）內政部日前發出一封警告信指出，中國大陸間諜在德國偽裝成科學家、人力公司經理等身分，鎖定德國人士向中國大陸提供有用訊息。



德國回聲報報導，黑森州內政部發出的警告信說，中國大陸間諜在領英（LinkedIn）及臉書（Facebook）等社群網路上很活躍，他們常偽裝成科學家、政府雇員、人力公司或諮詢公司的經理。



報導指出，信中直指，這些中國大陸間諜的優選目標是德國政府官員、外交官、軍官、科學家和大學生等「對中國有用的人」。



報導說，這封信裡指出，一旦這些中國大陸間諜對某人產生興趣，就會要求對方提供簡歷和工作作品，之後就邀請他們到中國大陸，提交「報告或內部敏感訊息」。



這項報導提到，黑森州內政部這封警告信已經發給州內相關企業、政府機構和大學院校等。信中要求，如果他們接觸到這類可疑人員，應該向安全機構報告。



但報導也說，黑森州一名收到這封信的大學校長說，學校至今從沒有發現過這類問題，也不知道可以從學校拿到什麼情報；而黑森州官方一名發言人則回應，這封信是「預防性」的。



黑森州位於德國心臟地帶，德國金融大城法蘭克福就在黑森州。環球時報報導，黑森州擁有近600家中國大陸企業和逾1萬名中國人。1060418