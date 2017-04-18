「太陽花女王」劉喬安被周刊爆料是援交妹，她原控告周刊涉妨害秘密等罪，並到台北地檢署作證，否認援交堅稱她是去飯店賣酒。但後來檢方證實她說謊，2016年底將她依偽證罪嫌起訴，台北地方法院今（18）日宣判，判劉喬安3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

據了解，該案起於劉喬安以證人身分到北檢出庭時，曾簽名具結，證稱是去賣酒，而非去援交。但檢方調查劉喬安被拍的影片，以及她和記者的LINE對話紀錄，認定她到飯店賣酒的說法不實，以涉犯偽證罪查辦

但台北地院在2017年2月開庭時，劉向法官坦承犯行，並表示會這樣做，是為了保護小孩，希望法官給她自新的機會。故北院今宣判，判劉喬安3月有期徒刑，全案仍可上訴。