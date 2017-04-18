洋基隊菜鳥投手Jordan Montgomery先發6局失3分，Matt Holliday、Aaron Judge各轟1支全壘打，終場洋基7比4勝白襪，8連勝，這是洋基自2012年6月打下10連勝戰績之後的最佳成績。

洋基隊開季前5戰，1勝4敗，但接下來洋基隊愈打愈順，今天24歲的菜鳥投手Montgomery生涯第2次在大聯盟先發，度過1局上的難關，他愈投愈好，直到7局上被白襪隊Carlos Sanchez轟出3分彈（本季第1轟）才失分。

Montgomery此戰先發6局被擊出7支安打包括1支全壘打，失3分，拿到大聯盟生涯第1勝，Adam Warren中繼2.1局失1分，Aroldis Chapman投0.2局沒失分，本季第4次救援成功。

洋基能連勝，當然不僅是投手群投得好，打擊群的適時發揮也很重要，此戰3局下Matt Holliday轟3分彈（本季第2轟）開啟5分大局，5局下Aaron Judge再轟2分砲（本季第4轟），奠定勝基。

白襪隊Derek Holland先發4.2局被擊出10支安打包括2轟，失7分、6分責失，吞敗投（1勝2敗）。