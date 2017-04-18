（中央社記者陳家倫上海18日電）中共中紀委網站公布，第一季處分省部級幹部14人，廳局級幹部400餘人，縣處級幹部3500餘人，鄉科級幹部1.3萬人，一般幹部1.6萬人，農村、企業等人員5.2萬人。



中共中央紀律檢查委員會暨中國大陸監察部網站今天公布第一季大陸紀檢監察機關紀律審查情況。



數據指出，第一季大陸紀檢監察機關共接受信訪舉報62.3萬件，處置問題線索19.4萬件，談話函詢3.8萬件次，立案10.2萬件，處分8.5萬人（其中黨紀處分7.1萬人）



此外，處分省部級幹部14人，廳局級幹部400餘人，縣處級幹部3500餘人，鄉科級幹部1.3萬人，一般幹部1.6萬人，農村、企業等其他人員5.2萬人。1060418