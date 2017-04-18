港民主黨倡大和解 建議特赦占中示威者中央社 (2017-04-18 11:32)
（中央社記者張謙香港18日電）在新任行政長官（特首）選舉結束後，香港瀰漫著一片和解氛圍，最新的訊息是民主黨建議特赦「占中」運動示威者，以爭取和解。
綜合本地媒體今天的報導，民主黨主席胡志偉近日建議候任特首林鄭月娥運用權力，特赦「占中」所有嫌犯，包括3名發起人及多名警員，以修補社會撕裂。
林鄭月娥3月當選特首後，表示上任後首要目標是修補社會撕裂，而當前社會撕裂的原因，主要是泛民主派和建制派對特首普選的意識型態之爭。
林鄭月娥當選後，又承諾用人唯才，所用的人包括泛民人士。
胡志偉早前曾表示，在特首沒有普選前，民主黨成員不會擔任公職，但近日卻拋出上述大和解的建議。
明報今天報導，泛民公民黨黨魁楊岳橋贊同胡志偉的建議，指政府如果可以無條件進行特赦，代表政府對香港最大的誠意。
但胡志偉的建議遭到多方面反對，包括泛民和建制陣營，他們普遍認為，這項建議嚴重損害法治。
泛民立法會議員姚松炎上午在電台節目上說，這是危險的先例，令社會失去制度。他認為，不能就個別事件而啟動特赦機制。
建制派的香港經濟民生聯盟立法會議員梁美芬說，「占中」運動發起人是有目的地發起占領行動，他們仍未得到法律懲處，不應予以特赦。
「占中」運動於2014年底爆發，警方到最近才開始起訴發起人和示威者。與此同時，港府也先後起訴8名警察，指他們在「占中」期間毆打部分示威者。
民間一直有人要求現任特首梁振英特赦這些被起訴的員警。1060418
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