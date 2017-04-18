（中央社記者陳朝福高雄18日電）兩名男子今天自台中搭劉姓計程車司機車子南下高雄，卻藉機落跑，欠下車資約新台幣5200元，警方已受理並調閱監視器偵辦。



高雄市警察局鳳山分局調查，劉姓計程車司機報案指於凌晨1時許，於台中市太平區振武路上搭載這兩名乘客，乘客表示目的地要去高雄鳳山，他確認無誤後開車南下。



不料，計程車搭載兩人至高雄鳳山區福德街時，約凌晨3時30分許，其中一人先要求下車抽菸，另一名乘客也要求下車，隨後兩人即不見蹤影。



劉男仍在原地等候，經附近民眾好心提醒可能是遭搭霸王車而驚覺受騙，於清晨6時左右向警方報案。



警方受理調查，這趟車資約5200元，兩男涉嫌詐欺，已調閱監視器偵辦。1060418