通霄精鹽廠前火燒車 駕駛喪命中央社 (2017-04-18 11:27)
（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）一輛廂型車上午行經苗栗縣台一線通霄精鹽廠前路段，不明原因撞上中央分隔島隨即起火燃燒，駕駛逃生不及命喪火海。
苗栗縣消防局指出，上午10時許獲報通霄鎮台鹽精鹽廠大門前發生汽車火警，立即派遣通霄、苑裡、西湖等分隊人車前往搶救。
現場為一輛黃色廂行車，撞擊中央分隔島後起火燃燒，火勢燃燒猛烈，救難人員抵達時，整輛車已陷入火海，雖迅速撲滅火勢，但在火勢熄滅後發現，陳姓駕駛未能及時逃出不幸身亡。事故原因待警方進一步調查。1060418
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