（中央社記者游凱翔台北18日電）台北市警察局表示，監督年金改革行動聯盟今天起至23日發起「年金改革陳情」活動，除了架設拒馬因應衝突外，也針對重慶南路、南昌路、博愛路、寶慶路等進行交通管制。



台北市警察局表示，已批准17日至23日每天上午9時至晚間10時的申請，於中山南路、青島東路、濟南路等路段進行集會活動。



市警局指出，17日晚間7時起，管制重慶南路2段19巷與牯嶺街口、南昌路1段10巷與湖口街口管制往北、博愛路「寶慶路（含）至貴陽街（不含）」、寶慶路「博愛路（含）至重慶南路（不含）」及寶慶路「重慶南路（不含）至懷寧街（含）」。



17日晚間9時起，管制愛國西路「博愛路（不含）至南昌路（不含）」南側慢車道。



18日凌晨0時起，管制重慶南路「南海路（不含）至愛國西路（含）」往北外側1線車道；18日至21日每日上午9時至下午5時，管制中山南路「忠孝東路（不含）至徐州路（不含）間」南往北1線慢車道。



18日至21日每日上午9時至晚間10時，管制濟南路「中山南路（不含）至林森南路（不含）」東往西1線慢車道、青島東路「中山南路（不含）至鎮江街（不含）」西往東1線車道。1060418