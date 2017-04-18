年金改革陳抗 立院周遭交管看這裡中央社 (2017-04-18 11:25)
（中央社記者游凱翔台北18日電）台北市警察局表示，監督年金改革行動聯盟今天起至23日發起「年金改革陳情」活動，除了架設拒馬因應衝突外，也針對重慶南路、南昌路、博愛路、寶慶路等進行交通管制。
台北市警察局表示，已批准17日至23日每天上午9時至晚間10時的申請，於中山南路、青島東路、濟南路等路段進行集會活動。
市警局指出，17日晚間7時起，管制重慶南路2段19巷與牯嶺街口、南昌路1段10巷與湖口街口管制往北、博愛路「寶慶路（含）至貴陽街（不含）」、寶慶路「博愛路（含）至重慶南路（不含）」及寶慶路「重慶南路（不含）至懷寧街（含）」。
17日晚間9時起，管制愛國西路「博愛路（不含）至南昌路（不含）」南側慢車道。
18日凌晨0時起，管制重慶南路「南海路（不含）至愛國西路（含）」往北外側1線車道；18日至21日每日上午9時至下午5時，管制中山南路「忠孝東路（不含）至徐州路（不含）間」南往北1線慢車道。
18日至21日每日上午9時至晚間10時，管制濟南路「中山南路（不含）至林森南路（不含）」東往西1線慢車道、青島東路「中山南路（不含）至鎮江街（不含）」西往東1線車道。1060418
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PAUL HUEMAN太陽眼鏡 韓系復古 (綠琥珀-銀) #PHS1055A C5-1
- PRADA 三角鐵牌尼龍束口多功能/化妝包(黑)
- Bogazy獵焰風暴24吋鋁框PC鏡面行李箱(酒紅色)
- EDWIN EDGE提織迷彩後染窄直筒褲-男-丈青色
- Nike 慢跑鞋 Air Max Thea 流行 女鞋
- HAPPYHOME 夏洛蒂機能透氣網布辦公椅2W5-CSD-22313四色可選
- EPSON Hello Kitty 輕巧可攜標籤機 LW-200KT
- GOSSARD-Super Smooth無鋼圈內衣-黑
- 義大利BGilio-自然性格牛皮手拿包-紫色1969.314-10
- COACH 馬車金屬LOGO防刮豹紋小巧雙層斜背包.米/黑
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
屏市長林亞蒓任縣議員期間涉貪近千萬【NOWnews今日新聞】
反年改衝突 警約談涉攻擊王定宇滋事者【中央社】
家庭人倫慘劇 家暴男開貨車猛踩油門撞死妻【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》