網球／備戰草地賽季 費德勒恐將退出法網NOWnews今日新聞 (2017-04-18 11:01)
根據新浪網報導，今年年初表現出色的「瑞士特快車」Roger Federer已經退出所有的紅土熱身賽，近日受訪時也表示可能將不會參加今年的法網。
Federer在接受Tages Anzeiger採訪時表示，將會在5月10日決定是否轉入到紅土備戰，直到那之前，他都會在硬地球場上訓練，只有當他覺得自己準備好了，並且動力充足時，才會決定參賽。
不過雖然機會不大，但是費天王並不想把話說死，他認為在法網上自己必須打得更有侵略性才有機會，不過如果天氣好的時候場地球速會變快，甚至比溫網還快，對他來說就相對有利些，且也能藉此調整之後草地賽季的備戰。
據了解，Federer考慮不參加法網的另一個因素是因為家人，他之後將前往杜拜，在那裏和家人展開度假。
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