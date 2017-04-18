MLB／陳偉殷戰水手隊 還是要防長程火砲NOWnews今日新聞 (2017-04-18 11:03)
馬林魚隊台灣左投陳偉殷台北時間19日上午9時將在客場對水手隊先發，這是殷仔自2015年之後再與水手隊對戰。陳偉殷生涯對水手隊表現不差，只要有正常表現，不要被轟全壘打，要拿第2勝的機會很大。
陳偉殷上次在水手隊主場西雅圖出賽，已是2015年8月10日的事了，當時殷仔效力金鶯隊，這一戰殷仔先發7.1局被擊出3支安打包括Franklin Gutierrez的陽春彈失1分，最後金鶯3比2勝水手，陳偉殷贏得勝投。
過去殷仔與水手隊交手8場，投53.1局，失18分都是責失，戰績3勝3敗、防禦率3.04。Robinson Cano對殷仔31打數擊出7支安打包括1發全壘打，Nelson Cruz則是12打數3安打包括1支二壘打，陳偉殷過去對上這2位水手隊的看板球星，倒是有不錯的壓制力。
Mitch Haniger是水手隊開季以來，打擊表現最好的球員，陳偉殷過去不曾與他對戰，明天首度碰頭，要嚴防他的長程火砲，Taylor Motter過去曾自殷仔手中轟過全壘打，也是陳偉殷要注意的強棒。
陳偉殷上一戰對大都會先發，只投3局挨了2轟失掉6分退場，由於表現不如預期，讓殷仔相當懊惱，明天對水手隊先發，是個全新開始，陳偉殷重新收拾心情再上陣，只要表現正常，相信會有不錯的成績。陳偉殷本季戰績1勝0敗、防禦率7。
水手隊此戰預定由Yovani Gallardo先發，Gallardo去年效力金鶯隊，季後被交易至水手隊，他生涯對馬林魚戰績5勝1敗、防禦率1.90，不過2014年之後，就不曾再與馬林魚隊對戰。
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