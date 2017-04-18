NBA／傷勢無大礙 史密斯：第3戰我想上場為球隊貢獻NOWnews今日新聞 (2017-04-18 11:11)
衛冕軍騎士今天在家裡面對來訪的溜馬，終場以117：111擊敗溜馬取得系列賽第2勝，但第2節「神經刀」JR Smith（史密斯）左腿拉傷退場後就再也未上場，但賽後傳出好消息，Smith表示自己腳傷無大礙，第3戰期盼能夠繼續上場幫助球隊。
「假如球團讓我打，我將會上場比賽。」Smith表示：「我的腳傷並沒有大礙。」
Smith在第2節傷退後，騎士派上首戰完全沒有上場的Iman Shumpert，他也沒有辜負教練團的期待，個人攻下5分外，有效壓制溜馬一哥Paul George的進攻。
Smith相當大器地稱讚Shumpert的表現，他表示Shumpert在防守端的表現非常出色，並且為球隊貢獻幾次重要的投籃，很替他感到開心。
但Smith仍表現強烈想上場的企圖心，他表示自己原本第2戰就想再上場，但教練團不如他所願。
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