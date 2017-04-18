水手隊是這樣慶祝他們過去11年半以來，一直喜愛的日籍球星鈴木一朗回歸的！不但有紅毯、有他過去穿上水手隊比賽的相框跟紀念品外，水手隊還特地製作「跨隊搖頭娃娃」，讓球迷一次拿到2種不同的一朗，一次滿足。

一朗生涯3000安橫跨水手、洋基、馬林魚等三隊，不過這次水手即將推出的搖頭娃娃，一面是水手隊的一朗，一面是馬林魚的一朗，球迷可以看出搖頭娃娃的精細程度也不差。

更重要的是，一朗他能夠以「家鄉英雄」的身分回到水手隊主場，水手隊利用他的名氣，也在球場上鋪上了紅毯，歡迎這位已經轉隊的超級球星。(影片連結：http://m.mlb.com/video/v1296801583/?query=ichiro）