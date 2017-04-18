（中央社記者王揚宇台北18日電）「太陽花女王」劉喬安遭週刊爆料是援交妹，但她否認並涉嫌作偽證，遭檢方起訴。台北地方法院今天審結，判處劉喬安有期徒刑3月，全案可上訴。



這起案件源於，本名劉依函的劉喬安，民國103年底遭「壹週刊」踢爆是高檔援交妹；劉以證人身分到台北地檢署出庭時，曾簽名具結，證稱是去賣酒，而非週刊報導去援交。



檢方勘驗劉喬安被拍的影片，及她與記者間LINE對話紀錄，認定劉去飯店賣酒的說法不實，以涉犯偽證罪查辦。



台北地院在今年2月16日首度開庭時，劉喬安向法官坦承犯行，並供稱會這樣做，是要保護小孩，怕孩子會受到欺負或霸凌，希望法官給她自新的機會。1060418