特種行業求保庇 拜狐仙豬八戒居多中央社 (2017-04-18 11:01)
（中央社記者陳朝福高雄18日電）高雄市警方臨檢一家美容會館驚見拜狐仙迷心符咒；也有員警表示，曾臨檢護膚按摩等特種行業，發現店內拜「西遊記」中的豬八戒像，無非也是想招來客人。
警方例行性臨檢轄內一家養生美容會館，雖然未在現場查獲相關從事色情情事，卻在小姐休息室驚見負責人特別拜狐仙迷心符咒及茅山發財符咒，希望生意興隆，招來好運。
曾多次參與特種行業臨檢的員警表示，在執行臨檢特種行業勤務中，也曾發現有店家供奉「西遊記」中的豬八戒像，造型還手持耙子，被視為是「祖師爺」，早晚燒香焚紙錢拜拜，用意應也是招來客源。
警方這次例行性臨檢轄內這家養生美容會館，雖然未在現場查獲相關從事色情情事，卻意外查獲一名因詐欺案遭通緝的店家小姐，她不斷碎唸抱怨「想說平時拜狐仙，希望客人多一點，想不到卻遭警逮獲」。警方將她解送高雄地檢署歸案。1060418
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