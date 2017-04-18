旅客攜日幣3千萬桃機闖關 超額沒入中央社 (2017-04-18 11:01)
（中央社記者管瑞平桃園機場18日電）財政部關務署台北關今天表示，查獲一名本國籍旅客入境時攜大量日幣現鈔闖關，經清點超額日幣達2891萬元，當場遭查扣。
台北關稽查組指出，該名本國籍旅客昨天上午9時30分許，搭乘樂桃航空公司第MM-859次班機自日本入境桃園機場，攜帶大量日幣現鈔闖關遭查獲。
經檢查關員清點，總計查獲未申報日幣3001萬元，除當場發還等值1萬美元外，其餘超額日幣2891萬元，予以查扣。
台北關指出，依據管理外匯條例規定，旅客或隨交通工具服務之人員，出入境攜帶逾新台幣10萬元、外幣等值1萬美元、人民幣2萬元，務必主動誠實申報，未依規定申報者，由海關沒入；申報不實者，其超過申報部分，沒入之。
台北關表示，出入國境攜帶外幣及無記名有價證券（如旅行支票）逾等值1萬美元者，應主動誠實申報，以免受罰。1060418
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