記者許志印／基隆報導

中山高速公路基隆港西高架橋歷時六年的重建，在基隆市長林右昌、立委蔡適應、議長宋瑋莉等基隆政要人士的見證下正式通車，未來通往西岸的遊客與國道客運可以直接經由西岸高架道路直達基隆車站，大幅減輕基隆市區的交通負荷。未來中山一二路拓寬工程完工後，結合西二、三倉庫推展文創與郵輪觀光，帶給基隆西岸不一樣的城市樣貌。

歷時6年重建的基隆港西高架道路，16日下午2點在地方團體帶來精彩表演的熱鬧氣氛揭開序幕，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應、議長宋瑋莉、基隆航港局副局長李雲萬、前市長張通榮等地方政要與民眾的見證下正式通車。基隆市長林右昌深深一鞠躬，感謝地方各界的支持，並在致詞中表示，港西高架橋的啟用是繼中山一二路擴寬工程山海線工區切換之後，改善中山區交通的一個里程碑，，未來會更加速中山一二的拓寬工程的完工，以帶動基隆市中山區的整體發展。

中山一、二路拓寬工程總經費達14億元，其中高架橋總造價達5億7千多萬。港西高架橋位於港區西側，全長約965公尺，全線採雙向單車道配置。火車站週邊的城際轉運站目前已完成基本設計，下半年將可以動工，未來完工後市公車與國道客運可以串連起來，配合城際運輸，國道客運經由轉運站出發，可以直接從港西高架直上國道一號，大幅減輕市區交通負荷。

港西高架的通車，將可以大幅改造市中心交通，配合港務分公司在西岸四到六號碼頭招商投資興建會展與智慧旅運大樓，帶來產業轉型的契機，並結合西二西三倉庫推展的文創產業與郵輪觀光，對港務分公司日後在西岸投資招商能夠帶來振奮作用。