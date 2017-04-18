嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區1間科技公司新廠房的工程，在今（17）日上午驚傳工安意外，1名張姓男工人從離地4公尺的施工鷹架跌至地面，遭地面上凸起的鋼筋插入頭部，一度失去生命跡象，救護人員裁切部分鋼筋送醫急救後，已恢復呼吸心跳。

嘉義縣消防局表示，救護人員抵達現場後，發現張男已無呼吸心跳，緊急裁切部分鋼筋，送往大林慈濟醫院急救，目前工人已恢復呼吸心跳，正進行手術取出鋼筋。意外發生的詳細原因，仍有待警方調查。