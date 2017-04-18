擁有「詹皇」LeBron James（詹姆士）的騎士在季後賽首輪可說是所向無敵，今天面對溜馬，James繳出25分10籃板7助攻4火鍋4抄截的全能成績帶領下，終場以117：111擊敗溜馬，系列賽取得2：0領先。

擁有James的球隊在季後賽首輪可以說是所向無敵，James個人生涯已經連續11既闖過首輪的紀錄，並且在首輪已經拿下19連勝的成績，是相當驚人的一項紀錄。

本場比賽除了James表現相當亮眼之外，「愛神」Kevin Love在第3節表現相當突出，不斷低位單打「舞王」Lance Stephenson，個人連續攻下10分，幫助球隊取得89：70的領先。

第4節溜馬沒有輕易放棄，一哥Paul George在終場前20秒投進3分球，將比數追成113：109落後4分，可惜最後氣力放盡，將帶著0勝2敗的戰績回到印第安納。

騎士三巨頭表現相當亮眼，合力攻下89分的高分，Kyrie Irving貢獻全隊最高37分，外帶2籃板2助攻，James繳出25分10籃板7助攻4火鍋4抄截，「愛神」Love貢獻27分11籃板3助攻「雙十」成績。

溜馬一哥Paul George攻下全隊最高32分，外帶8籃板7助攻，Jeff Teague攻下全隊次高的23分，外帶4籃板4助攻，Thaddeus Young貢獻16分3籃板1助攻。