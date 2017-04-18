MLB／歡迎回家！ 一朗暌違3年回水手主場NOWnews今日新聞 (2017-04-18 10:49)
馬林魚隊43歲外野手鈴木一朗，今天將以9棒左外野手身分，在西雅圖水手隊主場出賽，回到熟悉的老東家主場，一朗是暌違3年再次回到薩菲柯球場（Safeco Field）。
一朗本季出賽9場，代打8場，打擊率僅0.83調整並不理想，12打數1安打，6次三振，這是他自14日對大都會隊先發以來，第2次先發，上一場他4打數沒有安打。
過去一朗自2001年自2012年，11年半，為水手隊招看板球星，還連續達成連10年200安等殊榮。
一朗出賽前，現場水手隊大螢幕還播放他過去生涯安打畫面，還放上「歡迎回家！」等標語，現場球迷也都站起致意，水手隊甚至還在球場上鋪上紅毯，目的就是要讓一朗除新感受到「家」的溫暖。
試合前、イチロー(MIA)のシアトル凱旋セレモニーが行われました！！
岩隈等、マリナーズ時代の旧友やファンから盛大な祝福を受けました
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