精密園區工安意外 工人頭插鋼筋命危中央社 (2017-04-18 10:50)
嘉義大埔美精密機械園區18日發生一起工安意外，1名張姓男工人自施工的鷹架上跌落地面，不慎遭凸起的鋼筋插入頭部，緊急送醫急救；原因待調查。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 106年4月18日
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