苗栗縣苑裡鎮18日上午發生客運與機車騎士對撞意外，52歲機車騎士婦人血流如注倒地不起，被送往醫院急救，因案發路口為閃燈號誌，事故原因不排除雙方均未減速注意來車釀禍。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月18日