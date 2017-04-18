閃燈路口機車對撞客運 騎士重傷（1）中央社 (2017-04-18 10:50)
苗栗縣苑裡鎮18日上午發生客運與機車騎士對撞意外，52歲機車騎士婦人血流如注倒地不起，被送往醫院急救，因案發路口為閃燈號誌，事故原因不排除雙方均未減速注意來車釀禍。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月18日
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