今年全國第一鮪拍賣 110萬多元售出中央社 (2017-04-18 10:20)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭蘇澳籍漁船「進豐28號」，日前捕撈一條重達208公斤的今年「全國第一鮪」。蘇澳區漁會今天舉行拍賣，最後以每公斤拍賣價新台幣5300元成交，總價110萬2400元。
每年4月到6月是黑鮪魚捕撈季節，宜蘭縣與屏東縣許多漁船都在海上拚命，希望搶下「第一鮪」。
「進豐28號」於本月15日在釣魚台附近海域捕到一條重達208公斤的黑鮪魚，之後經過鑑定起鉤時是活魚，且重量跨越180公斤門檻，除了是「宜蘭第一鮪」之外，也比屏東早，被認定是「全國第一鮪」。
這尾「全國第一鮪」上午在宜蘭縣代理縣長吳澤成、蘇澳區漁會總幹事陳春生等人主持下，公開拍賣，最後由吉門企業委託的承銷人以每公斤拍賣價5300元成交，總價110萬2400元。
漁會說，「全國第一鮪」今天拍賣成功，對漁民來說是好彩頭，也宣告今年黑鮪魚季正式展開，歡迎遊客到南方澳吃新鮮的黑鮪魚。
「進豐28號」船長李建盛開心表示，今年運氣很好，捕魚36年來，第一次捕獲「全國第一鮪」，當時特別與這尾黑鮪魚在海上搏鬥半個多小時，才把牠捕獲上船。
吉門企業副總裁鄭再興說，今年已是企業連續4年得標，標得的黑鮪魚將化身為「愛心鮪魚」，辦桌免費請弱勢朋友共同享用。1060418
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