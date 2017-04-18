MLB／張育成敲追平三壘安打 助球隊延長賽贏球NOWnews今日新聞 (2017-04-18 10:29)
我國旅美好手張育成，今天在小聯盟先發打第5棒，繳出5打數2安打的成績，而且還敲出打回追平分的三壘安打，幫助球隊最終在延長賽中以6：3擊敗對手。
張育成本季春訓調整的不錯，進入到小聯盟季賽後打擊表現也堪稱穩定，本戰他首局就敲出中外野平飛的一壘安打，並且帶有1分的打點，幫助球隊首開紀錄。
而最關鍵的一次打擊則是在9局上，當時球隊以2：3落後一分，在壘上有人時，他敲出右外野方向的三壘安打，打回了追平分，讓球隊最終得以在10局上打下3分逆轉比賽，可說是今天打線上的大功臣。
而今天旅美小將們，除了張育成外，林子偉和朱立人也都有出賽，林子偉3打數1安打、選到一次保送，至於朱立人則是2打數吞下1K，有2次保送的演出。
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