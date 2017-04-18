【大成報記者吉雄世╱高雄報導】一塊錢逼死一條好漢、一頓飯餓死一個人的志氣，有錢無錢，人難免有不得已的處境發生。基於這樣的偶發狀況，如何救急不救窮，樹德科大學務處僑外陸生暨住服務組與第19屆宿舍自治委員會貼心策劃「共享幸福三部曲~幸福能大募集、設立誠實商店、及幸福食分」，12日由陳清燿校長、嚴大國副校長、顏世慧學務長、宿委會與統一商場代表共同為誠實商店舉行開幕剪綵。誠實商店物品皆由教職員生捐贈二手物品上架，購買人隨喜發心自己訂價交易，募款所得的70%以愛心待用餐券提供有需求學生換餐，30%由宿委會做為誠實商店維護運作之用。誠實商店募集物品包含文具、餐具、未開封食品、衣服、鞋子、包包等，並在開募前一個月，即在各學生宿舍大門放置募集桶，在生活中讓學生培養做好事、存好心、說好話的「三好運動」，利他利人的生活實踐。這樣的三好運動也點燃校內統一商場號召承租店家共同響應補足餐點差價，讓學生能吃得飽；餐旅與烘焙管理系經營的WITH ME DRINK咖啡坊也提供當天打烊前未販售完的麵包義賣。陳清燿校長勉勵學生，三好校園的實踐，將讓樹德科大更美好；惜物愛物資源共享的教育延伸，更是三好躬身實踐的具體表現，未來學務處對三好運動的建構模式，也有機會成為學術論文探討題材。學務長顏世慧表示，共享幸福三部曲具有著教育性、回饋性、及公益性，首部曲由物資捐贈的「幸福能量大募集」開始；第二部曲則是設立「誠實商店」，以開：放式櫃體的小型商店，没有固定店員管理收費，師生自由提供物資及取貨並自行投幣，學習誠信互助的買賣交易；第三部曲則是廣邀校園商家響應愛心餐，提供物超所值的「幸福食分」供餐，讓有需求、弱勢、應急的學生都能得到溫飽。圖說一：工作人員愛心衝第一圖說二：師長共襄盛舉