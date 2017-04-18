特派員看世界專欄（中央社記者邱國強北京18日電）在鄰國忐忑不安中，北韓平安渡過了4月15日的「太陽節」，卻在16日一早又發射了飛彈。驚悚之餘，原本舉起大棒的美國倒顯得克制，壓力卻落到了與北韓一江之隔的中國大陸身上。



被形容為「血盟關係」的中國大陸與北韓，10多年來關係逐漸變質。在北京眼中，這個長年需要輸血、又愛搗蛋的「血盟」，早已成了可能引火燒身的「包袱」，想甩又甩不掉。



如今，北韓這個包袱成了北京的大麻煩。如果不甩，北京不但等著被美國貿易制裁伺候，還得冒著美國單方動武、烽火蔓延到自家的巨大風險。但若甩了，美國在朝鮮半島勢力獨大，更不是北京樂見的結果。



不論如何，北京得先把眼前的危機應付過去。只是，看到北韓領導人金正恩16日星期天一大早又搗蛋了，簡直不知道該怎麼形容這個私下稱呼的「小胖子」。



北韓發射飛彈過後，中國大陸立即提高位階，由國務委員楊潔篪出面，連忙與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）通電話。根據中國大陸外交部說法，雙方「就當前朝鮮半島局勢交換了看法」，但隻字未提他們交換了什麼看法。



在講究身分對等的中國大陸，楊潔篪的國務委員位階，比外交部長王毅高一階。由此可見，北京對北韓在「太陽節」一過就發射飛彈，十分在意。同時，也反映出北京要華盛頓「先等我出招、別急著動手」的心理。



早在美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平4月初會面（川習會）時，美方便以貿易制裁為籌碼，逼著中方對北韓加強施壓。迫於壓力，在北韓問題上註定居於被動地位的北京，「川習會」後果然有了不少轉變。



從「川習會」後到北韓「太陽節」前，中國大陸無論官員、學者還是官媒，對朝鮮半島局勢的形容，不再像以前一樣只會說「複雜敏感」。像是王毅，不但明白說出「隨時可能爆發衝突」，更不點名地警告北韓「製造麻煩」必須「承擔歷史責任」。



就連對西方立場一向鷹派的中共外圍官媒環球時報，同一時間也轉變風向說，如果北韓再進行核試驗，中國大陸將支持更嚴格的制裁措施，包括對北韓實施石油禁運。而中國大陸正是北韓石油的大宗來源。



14日晚間，中國中央電視台播出中國國際航空公司17日起暫停北京─平壤航線的消息，震撼各界。儘管國航稍後否認，聲稱這是「根據客票銷售狀況臨時取消了部份航班」，但北京以中斷兩國首都航線向北韓施壓的印象，卻已形成。



15日，北韓在「太陽節」盛大閱兵，北京的官員們全神貫注地盯著螢幕、等著回報。當看到金正恩穿著西裝笑嘻嘻地檢閱完大軍，什麼事也沒發生時，想必喘了一口大氣，慶幸壓力沒有馬上到來。後續要出什麼招，可以邊走邊看。



才寬心了一晚，16日天才剛亮，北韓就在東海岸發射了一枚飛彈，但告失敗。消息傳出，鄰國又是一片緊張。儘管發射失敗，但北韓選在美國副總統彭斯（MikePence）正在前往南韓訪問的途中試射飛彈，仍然引發全球關切。



然而，美國的反應卻顯得微妙。在初步判定並非核飛彈後，美軍沒有任何動作；沒多久，川普就透過推特說，「中國正在北韓問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？我們將看看情況如何」。



川普的話，看似給了北京一顆不被列為匯率操縱國的定心丸，但外界普遍認為，這似乎是美國把球拋給了北京，再度逼著北京拿出辦法，要金正恩別再搗蛋了。



倒是中國大陸，除了官媒單純報導發射失敗，以及外交部主動宣布楊潔篪與提勒森通電話外，沒有什麼反應，只能重申「對話」的重要。顯示北京還在想著怎麼處理這顆燙手山芋。



美國的航空母艦，仍然在朝鮮半島附近待命，正舉著大棒子。但金正恩卻還是敢在大棒子底下舞刀弄槍。況且，「太陽節」過後，北韓還有個4月25日「建軍節」，從今天起算，各界至少還得再提心吊膽1個星期。



北京現今面臨最尷尬的是，如果北韓再度核試，真的會對北韓停供石油嗎？要是導致北韓經濟崩潰，大批難民湧入東北，要怎麼辦？還是什麼都不做，眼睜睜看著美國把大棒子揮向北韓？全球都在看北京如何接招。1060418