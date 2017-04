(中央社台北18日電)北京景區公園內的雙語告示牌,遭反應句法及用詞錯誤,有些不知所云,有的讓人發笑,會對老外造成誤導。



北京青年報今天報導,北京是西郊的八大處公園屬於大陸4A級知名景區,園內卻有好幾處告示牌的英文有問題,媒體並請職業翻譯家及在北京的英國人提出看法。



譬如「護林如愛家」被譯為「forest protection such as homebody」,專家表示,這樣會讓人以為「保護森林如同宅男」。



「請愛護森林資源」被譯為「please take care of the forest resources」,專家表示,「take careof」主要是對老人和小孩的照顧關心,不會用於森林;「forest resources」會讓人想到資源利用,使用forest即可。



「您已進入一級火區」被翻譯成「You have to enter a fire」,意為「你必須進入一個火」,與原意相差甚遠。



禁止「野炊」被翻譯成picnic,但picnic是野餐。告示牌用意是勸告遊客不要在園區生火做飯,專家表示應該使用barbucue(燒烤)。告示牌將「一切用火行為」翻譯為「and all the fire behavior」,讓人不知所云,專家說應該是「all usage of fire」。



工作人員表示,這些指示牌是近期新設立的,出現英文翻譯錯誤,可能是沒有由當地政府外事辦公室的工作人員審核過,會有相關處理,避免對外國遊客造成誤導。1060418