（中央社台北18日電）北京景區公園內的雙語告示牌，遭反應句法及用詞錯誤，有些不知所云，有的讓人發笑，會對老外造成誤導。



北京青年報今天報導，北京是西郊的八大處公園屬於大陸4A級知名景區，園內卻有好幾處告示牌的英文有問題，媒體並請職業翻譯家及在北京的英國人提出看法。



譬如「護林如愛家」被譯為「forest protection such as homebody」，專家表示，這樣會讓人以為「保護森林如同宅男」。



「請愛護森林資源」被譯為「please take care of the forest resources」，專家表示，「take careof」主要是對老人和小孩的照顧關心，不會用於森林；「forest resources」會讓人想到資源利用，使用forest即可。



「您已進入一級火區」被翻譯成「You have to enter a fire」，意為「你必須進入一個火」，與原意相差甚遠。



禁止「野炊」被翻譯成picnic，但picnic是野餐。告示牌用意是勸告遊客不要在園區生火做飯，專家表示應該使用barbucue（燒烤）。告示牌將「一切用火行為」翻譯為「and all the fire behavior」，讓人不知所云，專家說應該是「all usage of fire」。



工作人員表示，這些指示牌是近期新設立的，出現英文翻譯錯誤，可能是沒有由當地政府外事辦公室的工作人員審核過，會有相關處理，避免對外國遊客造成誤導。1060418