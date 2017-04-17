（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國大陸成都空域今天受無人機干擾，11架航班被迫改降重慶。



華西都市報在新浪微博發表的報導指出，今天下午，成都雙流國際機場附近空域，受到無人機活動干擾，11架進港航班改降重慶。



報導表示，目前成都管制區飛行秩序已恢復正常，相關部門已展開調查。1060417