無人機干擾成都機場 11架航班改降重慶中央社 (2017-04-17 18:24)
（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國大陸成都空域今天受無人機干擾，11架航班被迫改降重慶。
華西都市報在新浪微博發表的報導指出，今天下午，成都雙流國際機場附近空域，受到無人機活動干擾，11架進港航班改降重慶。
報導表示，目前成都管制區飛行秩序已恢復正常，相關部門已展開調查。1060417
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